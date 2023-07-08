СМИ: главком ВМФ РФ посетил в Шанхае верфи, которые строят десантные корабли ВМС Китая

По данным газеты South China Morning Post, Николай Евменов "ознакомился с самыми новыми кораблями китайского флота и субмаринами, а также посетил Училище подводного флота ВМС НОАК в Циндао, где ему рассказали о программе подготовки кадетского корпуса"

ГОНКОНГ, 8 июля. /ТАСС/. Главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) адмирал Николай Евменов в ходе визита в Китай посетил военные верфи, на которых строятся десантные корабли для ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом в субботу сообщила гонконгская газета South China Morning Post.

По ее информации, Евменов "ознакомился с самыми новыми кораблями китайского флота и субмаринами, а также посетил Училище подводного флота ВМС НОАК в Циндао, где ему рассказали о программе подготовки кадетского корпуса".

Кроме того, он также посетил входящую в China State Shipbuilding Corporation верфь "Худун-Чжунхуа" под Шанхаем, которая, помимо гражданского судостроения, выполняет заказы для вооруженных сил КНР. Расширяющаяся верфь строила фрегаты проекта 054, универсальные десантные корабли проекта 075 и десантные транспорты-доки проекта 071 для ВМС НОАК, подчеркивает газета.

Как отметил научный сотрудник Института исследования России, Восточной Европы и Центральной Азии при Академии общественных наук Китая Сяо Бинь, посещение главкомом ВМФ РФ военной верфи, которая строит надводные корабли и субмарины, демонстрирует "высокий уровень доверия между вооруженными силами КНР и России".

Визит главкома ВМФ в Китай

Ранее Минобороны России сообщало о том, что программа визита Евменова включает посещение предприятий военного кораблестроения, военно-морских баз и учебных заведений в Шанхае и Циндао.

Кроме того, Евменов в ходе визита в КНР провел встречу с министром обороны Китая Ли Шанфу, а также с командующим ВМС НОАК адмиралом Дун Цзюнем. Главком ВМФ РФ в пятницу посетил стоянку кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ), которые в рамках дальнего похода совершили заход Шанхай. Отряд боевых кораблей ТОФ в составе корветов "Громкий", "Совершенный" и среднего морского танкера "Печенга" пробудет в Шанхае до 11 июля, после этого они продолжат выполнение задач дальнего похода в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

27 июня оборонное ведомство Тайваня зафиксировало проход корветов ВМФ России "Громкий" и "Совершенный" вдоль восточного побережья острова. Как отмечалось в заявлении, они следовали с юга на север и ушли в открытый океан к юго-востоку от порта Суао.