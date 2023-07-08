В Белоруссии сообщили о перекрытии Литвой движения в пункте пропуска Мядининкай

В белорусском погранведомстве заявили о готовности Минска осуществлять пропуск лиц и транспорта

МИНСК, 8 июля. /ТАСС/. Литва в одностороннем порядке прекратила оформление транспортных средств и физических лиц в пункте пропуска Мядининкай на границе с Белоруссией. Об этом сообщил Госпогранкомитет Белоруссии в Telegram-канале.

"Сегодня в 13:00 (совпадает с мск - прим. ТАСС) литовская сторона в одностороннем порядке прекратила оформление лиц и транспортных средств в пункте пропуска Мядининкай (напротив пункта пропуска Каменный Лог)", - отмечается в сообщении.

В погранведомстве заявили, что белорусская сторона готова осуществлять пропуск лиц и транспорта. "Вся ответственность за обострение обстановки на границе и образование очередей лежит на литовской стороне", - подчеркнули в Госпогранкомитете Белоруссии.

На белорусско-литовской границе работают шесть международных пунктов пропуска. "Мядининкай" (с белоруской стороны - "Каменный Лог") является одним из крупнейших и наиболее загруженных грузопассажирских пунктов пропуска.