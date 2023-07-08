Британский генерал допустил раскол НАТО в случае передачи кассетных боеприпасов Украине

Ричард Даннатт отметил, что США таким образом хотят поддержать контрнаступление ВСУ

ЛОНДОН, 8 июля. /ТАСС/. США рискуют спровоцировать раскол среди членов НАТО, передав Украине кассетные боеприпасы. Об этом в интервью телеканалу Sky News заявил в субботу бывший начальник Генерального штаба сухопутных войск Великобритании лорд Ричард Даннатт.

"Могу поделиться личным опытом - когда я командовал британскими силами и нас направили в Косово в 1999 году, у нас погибли всего двое солдат и оба - из-за неразорвавшихся элементов кассетных боеприпасов НАТО, применять которые тогда все еще было разрешено. Я понимаю, почему американцы хотят обеспечить Украине эту дополнительную огневую мощь, чтобы поддержать ее контрнаступление, - сказал генерал Даннатт. - Однако приближается саммит НАТО, на котором для нас одной из самых важных задач будет демонстрация сплоченности альянса. Поэтому я думаю, что передача этих вооружений в ситуации, когда так много стран НАТО их запретили, создает риск в какой-то степени расколоть гармонию внутри НАТО".

7 июля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Соединенные Штаты приняли решение передать Украине кассетные боеприпасы, против использования которых выступает ООН. Он также отметил, что Киев предоставил Вашингтону письменные гарантии свести к минимуму риски для мирного населения при применении боеприпасов этого типа. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер в четверг отмечал, что США намерены подобрать для Украины кассетные боеприпасы, которые якобы будут представлять минимальную угрозу для мирных жителей.

Ранее Фархан Хак, заместитель официального представителя генсека ООН, комментируя сообщения американских СМИ о том, что США предоставят Украине кассетные боеприпасы, заявил, что глава всемирной организации поддерживает Конвенцию о запрещении кассетных боеприпасов и выступает против применения этого вида вооружений на поле боя.