Посол Израиля назвал ненормальным, что Украина поддерживает 90% антиизраильских резолюций

Михаэль Бродский напомнил, что страна поддержала мирный план украинского президента Владимира Зеленского и "осудила российскую агрессию"

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Посол Израиля на Украине Михаэль Бродский заявил, что Киев в 90% случаев голосует за антиизраильские резолюции, при этом часто обращается к Израилю с просьбами, назвав такую ситуацию ненормальной.

"Мы в 90% случаев голосуем в поддержку Украины в ООН и других международных организациях по жизненно важным для вашей страны вопросам. Например, мы поддержали мирный план Зеленского и осудили российскую агрессию. К сожалению, я не могу сказать того же об Украине, потому что ситуация диаметрально противоположная. Украина в 90% случаев голосует за антиизраильские резолюции. Это ненормальная ситуация, особенно в свете того, что Украина довольно часто обращается к Израилю с различными просьбами", - сказал он в интервью украинскому изданию "Зеркало недели".

С начала 2022 года Украина неоднократно обращалась к Израилю с просьбами предоставить ей вооружение, в том числе системы противовоздушной обороны, однако израильская сторона последовательно отклоняла их. Власти подчеркивали, что, руководствуясь интересами национальной безопасности, в отношении Киева они ограничатся поставками гуманитарной помощи и нелетального снаряжения. В частности, Израиль обещал Украине помочь с развертыванием передовой гражданской системы оповещения о нападениях с воздуха.