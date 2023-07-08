В Любляне заявили о намерении продолжать сотрудничество с мэрией Москвы

Мэр города Зоран Янкович выразил надежду на скорейшую нормализацию ситуации в Европе

ЛЮБЛЯНА, 8 июля. /ТАСС/. Власти города Любляны надеются на скорейшую нормализацию ситуации в Европе и намерены продолжать сотрудничество с мэрией Москвы. Об этом в интервью корреспонденту ТАСС сообщил мэр Любляны Зоран Янкович.

"Я надеюсь на скорейшую нормализацию ситуации в Европе. Хочу отметить, что Любляна и Москва - города-побратимы. Наше сотрудничество находится на высоком уровне, и я верю, что эта позитивная тенденция сохранится и в будущем. Я получил награду от президента Российской Федерации Владимира Путина за заслуги в укреплении российско-словенского сотрудничества, с мэром российской столицы Сергеем Собяниным и руководителем Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергеем Череминым я нахожусь в очень хороших отношениях. Я горжусь тем, что в Любляне существует единственный в мире памятник сынам России и Советского Союза, погибшим в годы Первой и Второй мировых войн", - сообщил Янкович.

Мэр Любляны также отметил значимость для ее жителей Дня Победы и Дня города, которые отмечаются каждый год 9 мая. "Партизаны Тито были на стороне русских, англичан, американцев, тех, кто победили величайшее зло XX столетия: нацизм и фашизм. Поэтому в этот день мы всегда празднуем День города и День Победы. Обязательно с гордостью исполняется партизанская песня "Эй, бригады!", которая стала неофициальным гимном Любляны", - сказал мэр.

Памятник сынам России и Советского Союза, погибшим на словенской земле в годы Первой и Второй мировых войн, был открыт на люблянском кладбище Жале во время рабочего визита Путина в 2016 году. 1 сентября 2019 года возле скульптурной композиции был зажжен Вечный огонь от частицы пламени, перенесенной с Могилы Неизвестного Солдата в Москве. 9 мая 2023 года в числе словенских граждан - представителей ветеранских организаций, которые вместе с сотрудниками посольства России в Словении почтили память погибших воинов возложением венков к памятнику, был Изидор Чеброн, 98-летний словенский ветеран, член "Первой Прекоморской бригады", которая была сформирована после капитуляции Италии во Второй мировой войне. Вместе с советскими военнослужащими он участвовал в освобождении Белграда в октябре 1944 года.

Развитие города и инфраструктуры

"За 16 лет моего пребывания на посту мэра мы реализовали более 2 400 проектов, направленных на улучшение качества жизни граждан. Сейчас мы работаем над реализацией еще 150 в различных сферах. Самый крупный наш проект заключается в строительстве канализации там, где она еще отсутствует. Мы стремимся к тому, чтобы каждый дом имел доступ к канализации. 16 лет назад количество домов, подключенных к централизованной системе, составляло 68%, в настоящий момент - 92%. Когда мы завершим проект агломерации, их станет 98%. Мы также заканчиваем строительство соединительного канала "C0" между тремя муниципалитетами - Любляной и соседними Медводе и Водице, что позволит предотвратить загрязнение грунтовых вод. Мы также занимаемся строительством городского некоммерческого жилья. В сфере спорта мы строим олимпийский крытый бассейн "Илирия", в дальнейшем займемся строительством еще одного городского бассейна "Вевче", легкоатлетического стадиона, планируем построить теннисный и хоккейный центры, а также центр скалолазания. В сфере культуры мы заканчиваем строительство нового центра "Рог", отремонтируем дворец Цукрарна, который будет предназначен для молодежи. И это далеко не все проекты", - прокомментировал Янкович планы по развитию города и его инфраструктуры.

Мэр отметил, что на строительство крупнейшего спортивного объекта - комплекса "Стожице", который также стал популярной концертной площадкой (в 2022 году здесь выступили итальянский певец Андреа Бочелли, канадский музыкант Брайан Адамс, группа One Republic), потратили €114 млн. "С его помощью мы получили в бюджет €111 млн, поэтому в итоге крупнейший спортивный объект нам обошелся всего в €3 млн. Я не знаю [другого] стадиона в мире, на строительство которого город бы потратил столь малую сумму. В течение года "Стожице" в среднем посещает миллион человек, мы принимали матчи самого высокого уровня, УЕФА назвал стадион одним из трех самых красивых в Европе сопоставимых по размерам", - отметил Янкович.

Планы по модернизации системы теплоснабжения

Сегодня главным энергоносителем, который поддерживает центральное отопление в городе, по словам мэра, является уголь. "Мы планируем построить мусоросжигательный завод в соответствии с самыми высокими экологическими стандартами, чтобы в будущем система теплоснабжения столицы на 30% основывалась на использовании биомассы, на 30% - импортируемого газа, еще на 30% - на сжигании биоотходов. Оставшиеся 10% приходились бы на солнечную энергию. Это благотворно скажется на окружающей среде, и мы сможем на 70% обеспечивать себя сами", - сообщил мэр.

Гордость мэра Любляны

"Я горжусь тем, что за 16 лет нам удалось реализовать множество проектов и возродить некогда деградировавшие районы. В центре мы обустроили почти 19 га пешеходной зоны, увеличили площадь парковых зон на 100 га, посадили более 40 тыс. деревьев, занимались строительством жилья, отремонтировали дороги и всю сопутствующую инфраструктуру, а также школы, детские сады, культурные и спортивные объекты. Каждый проект улучшает качество жизни жителей Любляны. В этом заключается наша главная задача: работать в интересах горожан", - сказал Янкович.

Как он отметил, главный рецепт успеха его карьеры (21 ноября 2022 года Янкович был избран в шестой раз подряд мэром Любляны по итогам первого тура выборов) заключается в том, чтобы быть "открытым и доступным для жителей города и иметь лучшую команду помощников". "Нужно быть в постоянном диалоге с людьми, рассказывать о планах по реализации новых проектов по благоустройству столицы. Каждый первый вторник месяца у меня день открытых дверей для горожан, на данный момент я встретился более чем с 32 тыс. человек, вместе мы занимаемся многими вопросами. Я горжусь сотрудниками мэрии Любляны, каждый из которых вносит свой вклад в решение общих задач ради блага жителей столицы. Когда человек находит дело своей жизни и каждый день ощущает, будто он находится в отпуске, то это значит, что он многого добился на жизненном пути", - сообщил мэр Любляны.