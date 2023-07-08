Канада не поддержала применение кассетных боеприпасов

Согласно заявлению правительства страны, государство стремится "положить конец последствиям их применения для гражданского населения"

ОТТАВА, 8 июля. /ТАСС/. Власти Канады выступают против использования кассетных боеприпасов на поле боя на фоне заявлений США о передаче Украине таких снарядов. Об этом говорится в заявлении правительства страны, попавшем в субботу в распоряжение телеканала CTV News.

"Мы не поддерживаем использование кассетных боеприпасов и стремимся положить конец последствиям их применения для гражданского населения, особенно для детей", - приводит телеканал выдержки из документа. "Канада полностью соблюдает Конвенцию [о запрещении кассетных боеприпасов], и мы серьезно относимся к своим обязательствам в рамках конвенции по содействию ее международному принятию", - подчеркивает канадское правительство.

7 июля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Соединенные Штаты приняли решение передать Украине кассетные боеприпасы, против использования которых выступает ООН. Он также отметил, что Киев предоставил Вашингтону письменные гарантии применения американских кассетных боеприпасов с минимальными угрозами мирному населению. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер в четверг отмечал, что США намерены подобрать для Украины кассетные боеприпасы, которые якобы будут представлять минимальную угрозу для мирных жителей.

Ранее заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя сообщения американских СМИ о том, что США предоставят Украине кассетные боеприпасы, заявил, что глава всемирной организации Антониу Гутерриш поддерживает Конвенцию о запрещении кассетных боеприпасов и выступает против применения этого вида вооружений на поле боя.