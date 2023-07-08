8 июля, 11:32

Зеленский заявил, что "скоординировал позиции" с премьером Португалии перед саммитом НАТО

По словам украинского президента, он также подчеркнул важность решительной позиции альянса по поводу будущего членства Украины

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провел телефонный разговор с премьер-министром Португалии Антониу Коштой, в котором "скоординировал позиции" перед саммитом НАТО.

"Из Турции провел телефонный разговор с премьер-министром Португалии Антониу Коштой. Скоординировали позиции накануне Вильнюсского саммита НАТО. Подчеркнул важность решительной позиции Альянса по поводу будущего членства Украины", - написал он в своем Telegram-канале.

Саммит НАТО пройдет в Вильнюсе 11-12 июля. 

Теги:
УкраинаПортугалияКошта, АнтониуЗеленский, Владимир Александрович
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