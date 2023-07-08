Глава МИД Италии не увидел благоприятных условий для начала переговоров по Украине

Антонио Таяни настоятельно призывал Китай "сыграть конструктивную роль"

РИМ, 8 июля. /ТАСС/. Вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что его страна работает над созданием пространства для диалога по Украине. По его мнению, сейчас условия для переговоров неблагоприятные.

"Мы работаем над созданием пространства для диалога. Мы должны быть честными. На данном этапе условия для переговоров не являются благоприятными, - приводит его слова в субботу агентство ANSA. - Правительство Италии поддерживает Украину, чтобы создать условия для переговоров на пути к глобальному, справедливому и прочному миру. Мы поддерживаем "формулу мира" президента [президента Украины] Владимира Зеленского".

По его словам, "Италия не воюет с русским народом". Таяни указал, что перед конфликтом у Рима с Москвой было "большое экономическое партнерство". "В Италии большая любовь к русской культуре", - сказал глава МИД Италии, добавив, что вместе с тем Рим выступает "против решения российского руководства" начать СВО.

"Я настоятельно призываю Китай сыграть конструктивную роль", чтобы конфликт прекратился, продолжил Таяни. "Мы также очень внимательно следим за усилиями Святого престола", - добавил он.

7 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва пока не видит перспектив для начала переговорного процесса между РФ и Украиной, но не закрывает дверь перед такой возможностью.