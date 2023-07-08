ВС США заявили, что истребители РФ третий день "преследуют" американские БПЛА в Сирии

По словам командующего CENTCOM генерал-лейтенанта Алексуса Гринкевича, российские самолеты якобы совершили 18 "непрофессиональных маневров"

ВАШИНГТОН, 8 июля. /ТАСС/. Американские военно-воздушные силы утверждают, что российские истребители третий день подряд якобы совершают небезопасные маневры в отношении беспилотных летательных аппаратов США MQ-9 Reaper, выполняющих операции против террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) в Сирии. Об этом говорится в заявлении командующего Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) генерал-лейтенанта Алексуса Гринкевича.

Он утверждает, что в пятницу "три беспилотника MQ-9 в очередной раз подверглись преследованиям со стороны российских истребителей над Сирией". По его словам, истребители РФ якобы совершили 18 "непрофессиональных маневров" в непосредственной близости от американских БПЛА.

Ранее ВС США сообщили об инцидентах с российскими самолетами и американскими БПЛА, которые, как утверждается, произошли 5 и 6 июля. Пентагон опубликовал две видеозаписи, на которых зафиксировано якобы совершение действий истребителей РФ в отношении MQ-9 Reaper.

В среду заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов заявил, что беспилотные летательные аппараты возглавляемой США международной коалиции пять раз за сутки нарушили безопасность полетов в районе Сирии, закрытом из-за совместных российско-сирийских учений. Он отметил, что российская сторона в очередной раз выражает обеспокоенность систематическими нарушениями протоколов деконфликтации, связанными с полетами беспилотников коалиции.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что утверждения Пентагона о якобы препятствовании ВС РФ усилиям США по борьбе с терроризмом в Сирии лишены здравого смысла.