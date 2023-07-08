Союзники по НАТО получили 16 задач по обеспечению безопасности саммита альянса

Как отметил представитель армии Литвы по коммуникации Юргис Норвайша, всего к выполнению задач готовы более 12 тыс. военнослужащих

ВИЛЬНЮС, 8 июля. /ТАСС/. Силы союзников по НАТО, обеспечивающих безопасность саммита в Вильнюсе, получили 16 конкретных задач накануне мероприятия. Об этом в субботу в эфире национального радио LRT сообщил представитель армии Литвы по коммуникации майор Юргис Норвайша.

"Сформирована структура по охране саммита, в состав которой от Литвы входят подразделения сухопутных войск и военно-морских сил, сил спецназначения, военной полиции и организаторы военной логистики, - сказал он. - В том числе в эту структуру включены подразделения союзников, перед которыми поставлены 16 оперативных задач". Их характер майор не уточнил.

Всего, по его словам, к выполнению задач по обеспечению безопасности саммита, который пройдет 11-12 июля, готовы более 12 тыс. военнослужащих. "На постоянном дежурстве находятся около 3 тыс. человек, а также более 3 тыс. личного состава союзников", - сказал он.