Папа Римский считает "позором общества" гибель мигрантов и беженцев в Средиземном море

По словам Франциска, "это болезненный и оглушительный крик, который не может оставить равнодушными"

ВАТИКАН, 8 июля. /ТАСС/. Папа Римский Франциск считает, что смерти в Средиземном море мигрантов и беженцев, которые пытаются доплыть до берегов Европы, являются "позором общества". В субботу понтифик направил архиепископу Агридженто Алессандро Дамиано послание по случаю десятой годовщины своего визита на остров Лампедуза.

Франциск отметил повторение трагедий в Средиземном море. "Гибель невинных людей, в основном детей, которые ищут более мирного существования, вдали от войны и насилия, - это болезненный и оглушительный крик, который не может оставить нас равнодушными, - приводит его слова служба печати Святого престола. - Это позор общества, которое больше не знает, как оплакивать и жалеть других".

Папа Римский часто поднимает тему страданий мигрантов и беженцев в своих проповедях и обращает внимание на необходимость спасения жизней. 8 июля 2013 года он побывал на самом южном итальянском острове Лампедуза, где в водах Сицилийского пролива погибли сотни нелегальных мигрантов из Африки.