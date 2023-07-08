Зеленский: Украина и Нидерланды определили сроки начала обучения украинских пилотов F-16

По словам украинского президента, стороны также "скоординировали позиции накануне вильнюсского саммита НАТО"

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский вместе с и.о. премьер-министра Нидерландов Марком Рютте зафиксировали сроки начала обучения украинских пилотов управлению истребителями F-16.

"Выразил поддержку в непростой политический момент, - написал украинский президент в своем Telegram-канале по итогам телефонного разговора. - Зафиксировали сроки начала обучающей миссии для украинских пилотов F-16. Скоординировали позиции накануне вильнюсского саммита НАТО".

Ранее Рютте объявил о своей отставке вместе с правительством королевства.

В середине июня генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Дания и Нидерланды начнут обучение этим летом украинских летчиков использованию F-16.