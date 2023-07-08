8 июля, 12:22

Байден предупредил Си Цзиньпина об экономической зависимости Китая от Запада

Chip Somodevilla/ Getty Images
Президент США Джо Байден
© Chip Somodevilla/ Getty Images

По информации агентства Reuters, президент США призвал председателя КНР быть осторожным

ВАШИНГТОН, 8 июля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден связался с председателем КНР Си Цзиньпином после его встречи с российским президентом Владимиром Путиным в марте и предупредил о зависимости Китая от западных инвестиций. Об этом в субботу сообщило агентство Reuters.

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"Я сказал: это не угроза. Это замечание. <...> Вы говорили мне, что ваша экономика зависит от инвестиций из Европы и США. Так что будьте осторожны. Будьте осторожны", - приводит агентство слова главы Белого дома. Отмечается, что Байден также сообщил Си Цзиньпину об уходе с российского рынка более 600 американских корпораций с начала СВО России на Украине.

Си Цзиньпин посетил Россию 20-22 марта с государственным визитом. В первый день визита президент РФ и председатель КНР около 4,5 часа беседовали один на один, а во второй Си Цзиньпин провел на переговорах в Кремле в различных форматах около 6 часов. По итогам переговоров руководители стран подписали два заявления. Путин и Си Цзиньпин назвали встречу успешной. 

Теги:
СШАКитайСи ЦзиньпинБайден, Джо
© Информационное агентство ТАСС
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