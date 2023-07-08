Премьер Британии рекомендовал не использовать кассетные боеприпасы

Риши Сунак вместе с тем заверил, что Великобритания будет "продолжать поддерживать Украину"

ЛОНДОН, 8 июля. /ТАСС/. Великобритания выступает против применения кассетных боеприпасов. Об этом заявил в субботу премьер-министр Великобритании Риши Сунак, комментируя принятое США решение поставить кассетные боеприпасы Украине.

"Великобритания - подписант конвенции, которая запрещает производство или использование кассетных боеприпасов, и мы не рекомендуем их использовать", - сказал глава правительства в эфире телеканала Sky News.

Сунак вместе с тем заверил, что Великобритания будет "продолжать поддерживать Украину", и призвал также поступить другие страны. Он добавил, что пути усиления военной поддержки Киева станут предметом для обсуждения на саммите НАТО в Вильнюсе на следующей неделе.

7 июля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Соединенные Штаты приняли решение передать Украине кассетные боеприпасы, против использования которых выступает ООН. Он также отметил, что Киев предоставил Вашингтону письменные гарантии применения американских кассетных боеприпасов с минимальными угрозами мирному населению.