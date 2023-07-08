День тишины в Узбекистане. Как в стране готовятся к досрочными выборам президента

В отличие от других стран постсоветского пространства, участковые комиссии республики заранее раздают избирателями приглашения на выборы

ТАШКЕНТ/САМАРКАНД, 8 июля. /ТАСС/. День тишины, объявленный перед предстоящими в воскресенье досрочными выборами президента Узбекистана, проходит по всей республике спокойно.

Как убедились корреспонденты ТАСС, многие избирательные участки в Ташкентской области и Самарканде являются одними из самых многолюдных мест. Избирательные комиссии уже полностью готовы к завтрашнему дню. "У нас проходила очень серьезная подготовка. Меня как председателя комиссии и моих заместителей приглашали на специальные двухдневный интенсивные курсы. У членов избиркомов так же было специальное обучение - немного другое", - сказал в беседе с ТАСС председатель избирательной комиссии №15 в Самарканде Акрам Низамов.

Он отметил одну особенность выборов, которая сохранилась в Узбекистане в отличие от многих других стран постсоветского пространства - участковые комиссии заранее раздают избирателями приглашения на выборы.

"Мы пробовали от этого отказаться, но это сразу отрицательно сказалось на явке. Это особенность нашего менталитета: даже сосед не может пойти к соседу в гости, если хозяин его не пригласит. Поэтому мы подумали и решили вернуться к практике приглашений", - рассказал Акрамов.

Еще одной особенностью проведения выборов в Узбекистане, которую во время почти каждой избирательной кампании обязательно отмечают международные наблюдатели, является серьезная работа, нацеленная на создание комфортных условий для лиц с ограниченными возможностями. На каждом избирательном участке обязательно есть специальные кабинки и пандусы для маломобильных граждан, а для слабовидящих отпечатаны трафареты со шрифтом Брайля. Эти трафареты стали ноу-хау президентских выборов 2021 года, а в эту кампанию возможности, предоставляемые слабовидящим, расширены: теперь при помощи шрифта Брайля они могут ознакомиться и с программами кандидатов.

Избирательные участки

Выборы дают жителям республики не только возможность отдать голос, но и оценить проходящие в стране масштабные реформы, в частности, в сфере образования. Большинство участков организовано именно на территории школ, колледжей и вузов.

"Обратите внимание, какой качественный капитальный ремонт проведен в этом здании, ведь это обычная сельская школа. В наши времена такого не было. При этом в настоящее время по всей Ташкентской области остались считанные школы в селах, где ремонт еще не завершен, но он уже начат", - рассказал член избиркома №221, расположенного в здании школы №13 в поселке Чимбайлык Бостанлыкского района, Лобар Шодиева.

Школа отремонтирована, оборудована кондиционерами и всем, что необходимо детям, в том числе современной спортивной площадкой.

Директор школы, а также председатель избирательной комиссии Бекзод Эгамназаров рассказал, что в последние годы для учащихся организовывают большое число кружков и спортивных секций. По мнению и республиканских, и местных властей, такой подход приводит к снижению уровня преступности.

Одновременно на участках, организованных в высших учебных заведениях, разрешается голосовать не только зарегистрированным по месту жительства, но и обучающимся там студентам из других регионов Узбекистана. "Сейчас все разъехались на каникулы, а вот на референдуме в апреле у нас голосовало около 400 наших студентов, хотя в целом молодежь голосует менее активно, чем люди старшего поколения. Те, кто старше 30 лет, уже более сознательны и понимают важность участия в голосовании", - отметил глава избиркома №60, организованного в одном из корпусов Самаркандского государственного университета, Шерзод Рахимов.

Перед выборами

Агитационных материалов на участках в Самарканде, как и положено в день тишины, нет. На улицах иногда попадаются баннеры, которые по закону убирать необязательно. В целом эта агитационная кампания проходила достаточно спокойно.

Часть граждан уже проголосовала досрочно, но таких было немного. На тех участках, которые посетили корреспонденты ТАСС, отдали свой голос менее 10% от числа зарегистрированных избирателей.