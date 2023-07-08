В Литве считают причиной закрытия погранперехода "Мядининкай" инцидент с пакистанцем

Как заявили в Госпогранкомитете Белоруссии, все проблемы на границе могут решаться только в ходе конструктивного общения

МИНСК, 8 июля. /ТАСС/. Литва утверждает, что инцидент с гражданином Пакистана на белорусско-литовской границе стал причиной остановки оформления физлиц и транспорта в литовском пункте пропуска "Мядининкай". Об этом сообщили в Госпогранкомитете Белоруссии.

"Причиной остановки работы 8 июля пункта пропуска "Мядининкай", исходя из содержания поступившей от литовской стороны жалобы, послужил инцидент с иностранцем", - говорится в сообщении погранведомства, размещенном в его Telegram-канале.

По данным литовской стороны, заявили в Минске, 7 июля при въезде в Литву в пункте пропуска "Мядининкай" гражданин Пакистана предъявил литовским пограничникам поддельный вид на жительство в одной из стран ЕС. После разбирательства 8 июля литовская сторона предприняла попытку выдворения гражданина Пакистана в Белоруссию через пункт пропуска, однако он отказался покидать территорию Литвы и остался у литовского пограничного столба. В дальнейшем, сообщили в Госпогранкомитете, "от литовской стороны в адрес белорусских пограничников начали поступать угрозы об односторонней остановке движения в пункте пропуска "Мядининкай", если они не заберут иностранца на свою территорию". В Минске утверждают, что "белорусскую границу иностранец пересекал по своим действительным документам".

В Госпогранкомитете Белоруссии заявили, что все проблемы на границе могут решаться только в ходе конструктивного общения, а любые попытки давления на белорусскую сторону не будут иметь успеха.

В свою очередь в Службе охраны госграницы при МВД Литвы подтвердили, что инцидент с гражданином Пакистана стал поводом для блокирования движения в обе стороны через КПП в населенном пункте Мядиникай. "Мы были вынуждены принять такое решение в связи с инцидентом с гражданином Пакистана, который въехал в Литву из Белоруссии с сомнительными документами", - говорится в распространенном сообщении ведомства. Литва хотела вернуть пакистанца в Белоруссию, но безуспешно. "Пакистанец находится на линии границы и время от времени демонстративно ложится на проезжую часть, делая проезд невозможным", - уточнил представитель службы Гедрюс Мишутиса.

В субботу в 13:00 литовская сторона в одностороннем порядке прекратила оформление людей и транспортных средств в пункте пропуска "Мядининкай" (напротив белорусского пункта пропуска "Каменный Лог").