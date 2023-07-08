Итальянский сенатор назвал безумием решение США передать Киеву кассетные боеприпасы

По словам Джузеппе де Кристофаро, "нет никакой возможности" того, что конфликт завершится "победой на поле" боя

РИМ, 8 июля. /ТАСС/. Решение Соединенных Штатов передать Киеву кассетные боеприпасы является "последним безумием" конфликта на Украине. Такое мнение в субботу выразил итальянский сенатор Джузеппе де Кристофаро, представляющий находящийся в оппозиции альянс "зеленых" и левых.

"Решение США отправить на Украину ужасные кассетные бомбы, запрещенные конвенцией Осло, является последним безумием войны, которая, таким образом, рискует никогда не закончиться", - приводит его слова агентство ANSA. По мнению сенатора, "нет никакой возможности" того, что конфликт завершится "победой на поле" боя.

"Необходим настоящий путь мира, продвигаемый Европой, и все страны должны посвятить себя этому, иначе конфликт станет глобальным", - считает де Кристофаро.

7 июля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Соединенные Штаты приняли решение передать Украине кассетные боеприпасы, против использования которых выступает ООН. Он также отметил, что Киев предоставил Вашингтону письменные гарантии того, что сведет к минимуму риски для мирного населения при применении боеприпасов этого типа.

Ранее заместитель официального представителя генсека ООН Антониу Гутерриша Фархан Хак, комментируя сообщения американских СМИ о передаче кассетных боеприпасов, заявил, что глава всемирной организации поддерживает Конвенцию о запрещении кассетных боеприпасов и выступает против применения этого вида вооружений на поле боя.