СМИ: Си Цзиньпин опасается, что США и Япония вступят в войну в Тайваньском проливе

По сведениям газеты South China Morning Post, председатель КНР указал, что ситуация в сфере безопасности является "все более нестабильной и непредсказуемой", а мир вошел "в новый период хаоса и трансформаций"

ГОНКОНГ, 8 июля. /ТАСС/. Руководство Китая опасается того, что США и Япония пойдут на военную интервенцию в случае войны в Тайваньском проливе. Об этом в субботу сообщила гонконгская газета South China Morning Post.

Как подчеркивает газета, председатель КНР Си Цзиньпин посетил в четверг штаб Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая в Нанкине. Он призвал офицеров проявлять бдительность в отношении потенциальных рисков, указав, что ситуация в сфере безопасности является "все более нестабильной и непредсказуемой", а мир вошел "в новый период хаоса и трансформаций". "Аналитики заявили, что недавний визит председателя КНР Си Цзиньпина в Восточную зону боевого командования, которая отвечает за Тайваньский пролив, подчеркивает опасения Пекина о том, что США и Япония вмешаются в случае атаки на остров", - пишет издание.

Профессор Шанхайского университета политических наук и юриспруденции Ни Лэсюн указал, что поездка Си Цзиньпина состоялась менее чем через неделю после визита на Тайвань делегации Палаты представителей США во главе с председателем комитета по вооруженным силам Майком Роджерсом. Кроме того, всего за несколько дней до этого обе палаты Конгресса приняли законопроект о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону на 2024 год, который предусматривает совместные учения с Тайванем и программу подготовки вооруженных сил острова.

"Визит группы конгрессменов на Тайвань создает еще большее давление на Пекин и служит напоминанием Си Цзиньпину, что по принятому законопроекту Вашингтон может пойти на эскалацию и военную интервенцию в случае возможной войны с Тайванем", - указал профессор. "Си Цзиньпин чувствует серьезную опасность, так как продолжающаяся война на Украине научила США необходимости быть готовыми как краткосрочному, так и затяжному конфликту. Поэтому с высокой вероятностью еще большее количество боеприпасов и тяжелых систем вооружений будут вскоре поставлены Тайваню", - приводит его слова South China Morning Post.

Предостережение острову

Как указал сотрудник пекинского военно-аналитического центра "Юань Ван" Чжоу Чэньмин, председатель КНР впервые посетил штаб этого регионального командования после визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань в августе прошлого года. "Си Цзиньпин надеется, что в качестве передового регионального командования и ведущей боевой силы в случае войны за Тайвань командиры и солдаты Восточной зоны боевого командования сконцентрируются на подготовке к боевым действиям и не будут отвлекаться на другой фоновый шум", - указал он.

Тайваньский военный эксперт Люй Лиши указал, что заявления председателя КНР были направлены на то, чтобы направить "серьезное предостережение Тайваню".

"Си Цзиньпин четко понимает, что в случае войны [восточному региональному] командованию придется сражаться с вооруженными силами США и Японии. По этой причине они должны поддерживать бдительность и всегда готовиться к худшему", - заявил китайский военный аналитик Сун Чжунпин.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975 годы), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.