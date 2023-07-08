Эксперт заявил, что передача США кассетных боеприпасов Украине ведет к эскалации конфликта

Таиландский колумнист Тулсатхит Таптим отметил, что американское правительство раньше выступало против вооружения Киева такими бомбами

БАНГКОК, 8 июля. /ТАСС/. Решение США предоставить Украине кассетные боеприпасы означает серьезную эскалацию конфликта. Такое мнение выразил в субботу таиландский колумнист Тулсатхит Таптим.

"Трудное" решение Америки предоставить Украине кассетные боеприпасы знаменует собой серьезную эскалацию войны, которая и без того была очень неоднозначной и, по некоторым мнениям, может стать гораздо масштабнее. <...> Правительство США раньше выступало против вооружения Украины кассетными бомбами, поскольку те, кто находится в Вашингтоне, присоединились к большей части мира, считая их оружием неизбирательного действия, которое причиняет вред гражданскому населению", - написал он в своей колонке на сайте телеканала Thai PBS.

7 июля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Соединенные Штаты приняли решение передать Украине кассетные боеприпасы, против использования которых выступает ООН. Он также отметил, что Киев предоставил Вашингтону письменные гарантии того, что сведет к минимуму риски для мирного населения при применении боеприпасов этого типа. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер в четверг отмечал, что США намерены подобрать для Украины кассетные боеприпасы, которые якобы будут представлять минимальную угрозу для мирных жителей.