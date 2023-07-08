В Австрии заявили, что участие в общеевропейской системе ПВО "гонит страну в сторону НАТО"

По мнению депутата Национального совета Фолькера Райфенбергера, нужно провести референдум по вопросу участия в проекте

ВЕНА, 8 июля. /ТАСС/. Решение властей Австрии присоединиться к единой европейской системе противовоздушной и противоракетной обороны European Sky Shield (ESSI) стало шагом в сторону НАТО. Такое мнение выразил в субботу депутат Национального совета (нижняя палата австрийского парламента) Фолькер Райфенбергер от оппозиционной Австрийской партии свободы (АПС).

"Участие в натовском проекте Sky Shield противоречит нашему вечному нейтралитету. <...> Поэтому важно провести референдум по вопросу участия страны в проекте", - считает политик. По его мнению, решение австрийского правительства "гонит страну в сторону НАТО", поэтому его необходимо согласовать с гражданами.

Австрия и Швейцария подписали 7 июля декларацию о намерении присоединиться к ESSI. Канцлер Австрии Карл Нехаммер обосновал такой шаг стремлением защититься от угроз, якобы возникших из-за действий России. По его словам, инициатива поможет обезопасить Австрию от беспилотников и ракет. Он также отметил, что проект не противоречит нейтральному статусу страны. Однако австрийские власти не уточнили, в чем будет состоять участие и в какую сумму оно обойдется Вене.

В 2022 году Германия выдвинула инициативу European Sky Shield, которая призвана создать единую европейскую систему противоракетной и противовоздушной обороны, а также обеспечить общие закупки систем ПРО и ПВО малого, среднего и дальнего радиусов действия.

Каждая из стран, присоединившихся к инициативе, сама решает, какие системы ей следует закупать. Считалось, что в первую очередь это стимулирует инвестиции в местные компании, производящие оборонительные системы. Однако вопреки ожиданиям французских промышленников Германия заявила, что планирует отдать предпочтение ракетам средней дальности Iris-T собственного производства, американским ракетам большой дальности Patriot и сверхдальним израильским Arrow-3. Инициативу European Sky Shield во главе с Германией поддержали 17 европейских стран, однако Италия, Польша и Франция отказались от участия.