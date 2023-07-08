Эрдоган заявил, что рассчитывает на встречу с Путиным в августе в Турции

Президент Турции ранее встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским в Стамбуле

СТАМБУЛ, 8 июля. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на визит в августе в республику российского коллеги Владимира Путина.

"Вчера мы встречались в Стамбуле с [президентом Украины Владимиром] Зеленским. Надеюсь, в августе встретимся с Путиным", - сказал Эрдоган на митинге в городе Байбурт на северо-востоке страны. Трансляцию вел телеканал TRT.

После переговоров с Зеленским Эрдоган также говорил о возможности визита в Турцию Путина.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос, готовится ли такой визит президента, сообщил в субботу ТАСС, что контакты лидеров России и Турции возможны, но точные даты пока не определены.

По словам Эрдогана, Турция с начала специальной военной операции на Украине проводит сбалансированную политику, поддерживая диалог с Москвой и Киевом, принимает меры для минимизаций последствий конфликта для ее экономики. "С самого начала войны между Россией и Украиной мы заняли справедливую и взвешенную позицию. Мы не позволили так называемому военному лобби использовать нашу оппозицию для того, чтобы бросить нас в огонь", - сказал турецкий лидер.

Эрдоган и Зеленский накануне провели переговоры в Стамбуле. Среди основных их тем были координация позиций двух стран перед саммитом НАТО в Вильнюсе, гарантии безопасности Украины, зерновая сделка, оборонное сотрудничество между предприятиями. В Кремле ранее отмечали, что будут внимательно следить за итогами стамбульских переговоров, и не исключали контактов Путина и Эрдогана.