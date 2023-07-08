8 июля, 13:31
Военная операция на Украине

Министр обороны Испании выступила против решения США передать кассетные боеприпасы Украине

Маргарита Роблес отметила, что "определенное оружие и бомбы не могут быть поставлены ни при каких обстоятельствах"

ТАСС, 8 июля. Кассетные боеприпасы не должны поставляться в качестве помощи на Украину. Об этом заявила глава Министерства обороны Испании Маргарита Роблес во время митинга в Мадриде в преддверии национальных выборов 23 июля.

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"Нет кассетным боеприпасам, - приводит агентство Reuters ее слова. - Испания, основываясь на своей твердой решимости в отношении Украины, также убеждена, что определенное оружие и бомбы не могут быть поставлены ни при каких обстоятельствах".

Использование кассетных боеприпасов запрещено более чем в 100 странах, включая Испанию. Роблес подчеркнула, что решение об отправке такого вида оружия было принято правительством США, а не НАТО.

7 июля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Соединенные Штаты приняли решение передать Украине кассетные боеприпасы, против использования которых выступает ООН. Он также отметил, что Киев предоставил Вашингтону письменные гарантии свести к минимуму риски для мирного населения при применении боеприпасов этого типа. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер в четверг отмечал, что США намерены подобрать для Украины кассетные боеприпасы, которые якобы будут представлять минимальную угрозу для мирных жителей. 

Теги:
УкраинаСШАИспанияРоссияВоенная операция на Украине
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