Эксперт: проход кораблей ВМФ России вблизи Тайваня говорит об укреплении связей РФ и КНР

По словам научного сотрудника Института исследования России, Восточной Европы и Центральной Азии при Академии общественных наук Китая Сяо Биня, инцидент является использованием военной операции для выражения политической позиции

ГОНКОНГ, 8 июля. /ТАСС/. Появление кораблей ВМФ РФ возле Тайваня может свидетельствовать о политической поддержке Китая и углублении взаимодействия между вооруженными силами двух стран. Такое мнение высказал научный сотрудник Института исследования России, Восточной Европы и Центральной Азии при Академии общественных наук Китая Сяо Бинь.

"Гораздо более вероятно, что российские корабли действовали по собственной инициативе и хотели продемонстрировать Китаю политическую поддержку или же заручиться поддержкой КНР для России", - приводит его слова в субботу гонконгская газета South China Morning Post. "Это использование военной операции для выражения политической позиции", - добавил аналитик.

Он отметил, что военная дипломатия следует заявлениям председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина, сделанным по итогам переговоров в Москве. Как подчеркнула газета, в марте лидеры двух государств заявили о намерении углубить отношения всеобъемлющего стратегического партнерства и сотрудничества между странами.

"Военное взаимодействие [между РФ и КНР] всегда было сосредоточено на совместных учениях и подготовке", - заявил эксперт изданию. "Мы могли видеть новые аспекты подготовки, но Китай и Россия делают это уже на протяжении длительного времени. Просто эти действия сильнее бросаются в глаза на фоне совместных учений Японии, Южной Кореи и США в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - подчеркнул Сяо Бинь.

ВМФ России возле Тайваня

27 июня оборонное ведомство Тайваня зафиксировало проход корветов ВМФ России "Громкий" и "Совершенный" вдоль восточного побережья острова. Как отмечалось в заявлении, они следовали с юга на север и ушли в открытый океан к юго-востоку от порта Суао.

Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота РФ в составе корветов "Громкий", "Совершенный" и среднего морского танкера "Печенга" прибыл в Шанхай 5 июля. Они пробудут там до 11 июля, после чего продолжат выполнение задач дальнего похода в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 7 июля на стоянке в Шанхае корабли посетил главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975 годы), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Официальный Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.