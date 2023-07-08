Милорад Додик подал заявление в прокуратуру на высокого представителя ООН в БиГ Шмидта

Президент просит возбудить уголовное дело из-за "нанесения ущерба Республике Сербской"

БЕЛГРАД, 8 июля. /ТАСС/. Президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины, БиГ) Милорад Додик обратился в прокуратуру с заявлением в адрес высокого представителя в Боснии и Герцеговине Кристиана Шмидта о необходимости заведения уголовного дела по причине "нанесения ущерба Республике Сербской".

"Я подал заявление на возбуждение уголовного дела против Шмидта в окружную прокуратуру города Баня-Лука, потому что он долгое время незаконно занимался делами высокого представителя, не имея на это полномочий в соответствии с решением Совета Безопасности ООН, - написал Додик в субботу на своей странице в Twitter. - С намерением нанести ущерб Республике Сербской Шмидт ложно выдает себя за должностное лицо, зная, что он не был назначен в соответствии с Приложением 10 Дейтонского мирного соглашения".

"Таким образом он совершил уголовные преступления по несанкционированному занятию определенной должности и заведомо ложному представлению в соответствии со статьями 310 и 313 Уголовного кодекса Республики Сербской", - подчеркнул президент Республики Сербской.

Додик также инициировал возбуждение уголовного дела на Драгана Прусину, директора "Службени лист БиХ" (официальное открытое издание Боснии и Герцеговины, публикующее нормативные акты и официальные решения властей - прим. ТАСС), который "позволил опубликовать решения так называемого высокого представителя в издании, что привело к серьезному нарушению прав Республики Сербской".

Ранее Додик указывал на то, что в течение 30 лет Босния и Герцеговина "управляется колониальными методами" и ей "навязывают решения через неизбранного иностранца" - высокого представителя ООН в БиГ. Он также неоднократно заявлял о несоблюдении Дейтонских соглашений и вмешательстве Запада во внутренние дела страны через Шмидта. Додик подчеркивал, что Республика Сербская готова объявить о своей независимости в случае принятия высоким представителем нормативных актов, наносящих ущерб стране.

Назначение Шмидта

Согласно конституции, предложенной в Общем рамочном мирном соглашении по Боснии (Дейтонское соглашение), которое было подписано 14 декабря 1995 года в Париже, БиГ состоит из двух образований: мусульмано-хорватской Федерации Боснии и Герцеговины (около 51% территории страны) и Республики Сербской (РС, около 49% территории), а также округа Брчко. Страна, по сути, управляется через высокого представителя международного сообщества (пост создан в соответствии с Дейтонским соглашением), который назначается руководящим комитетом Совета по выполнению мирного соглашения по Боснии и Герцеговине после одобрения кандидатуры Советом Безопасности ООН.

Однако в мае 2021 года послы стран руководящего комитета приняли решение о назначении Шмидта новым высоким представителем в БиГ без процедуры согласования в СБ ООН. В настоящее время руководство Республики Сербской не признает легитимность Шмидта и намерено отозвать свое согласие на общую армию и общий судебный и прокурорский совет БиГ.