Президент Грузии обвинила МВД в отсутствии защиты прав граждан на ЛГБТ-фестивале

Саломе Зурабишвили также раскритиковала представителей правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" из-за якобы поддержки представителей консервативного сообщества в социальных сетях

ТБИЛИСИ, 8 июля. /ТАСС/. Сотрудники МВД Грузии должным образом не защитили право на собрание представителей ЛГБТ-сообщества, которые планировали устроить фестиваль в Тбилиси, но не смогли этого сделать из-за вмешательства противников этого мероприятия. Об этом на брифинге заявила президент республики Саломе Зурабишвили.

"Правоохранительные структуры дали слово охранять фестиваль. Они должны были прибегнуть ко всем необходимым мерам. Я хочу подчеркнуть, что защита права на собрание как раз подразумевает проведение мероприятия, а не зачистку местности. Как будто по-другому нельзя было защитить безопасность людей", - сказала она.

Глава государства обвинила представителей правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" в том, что они якобы поддерживали представителей консервативного сообщества в социальных сетях, однако не привела ни одного подтверждающего факта.

Представители организации "Тбилиси прайд" в субботу планировали провести фестиваль в Тбилиси на озере Лиси. Там же стали собираться противники мероприятия из числа консервативно настроенных граждан. Позже они прорвали кордон полиции и не дали организаторам провести акцию. Сотрудникам полиции удалось вывезти организаторов фестиваля в безопасное место.

Участники ЛГБТ-сообщества не первый год пытаются провести фестиваль, а также устроить шествие в Тбилиси, однако этому противятся сторонники консервативных взглядов. В июле 2021 года противники ЛГБТ-сообщества на проспекте Руставели в Тбилиси напали на журналистов, собравшихся освещать марш. В результате массового избиения пострадали десятки работников СМИ.