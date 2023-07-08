8 июля, 13:54
Военная операция на Украине

Зеленский заявил о возвращении на Украину вместе с командирами нацбатальона "Азов"

Они находились в Турции

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что возвращается на Украину вместе с находившимися в Турции пятью командирами нацбатальона "Азов" (запрещен в РФ и признан террористической организацией).

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На видео, размещенном в Telegram-канале главы государства, Зеленский и глава офиса президента Андрей Ермак встречают украинских военных в аэропорту и вместе с ними садятся в самолет. "Возвращаемся домой из Турции", - написал президент Украины.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил 22 сентября, что в страну были доставлены более 200 человек после обмена пленными между РФ и Украиной. Ранее занимавший тогда пост главы ДНР Денис Пушилин проинформировал, что в рамках обмена Киев освободил 55 военных союзных сил, в том числе четырех рядовых ДНР и одного ефрейтора ЛНР. Кроме того, Киев передал украинского политика Виктора Медведчука. Украине были возвращены 215 человек, в том числе представители украинских националистических батальонов. 

Теги:
УкраинаТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп ТайипЗеленский, Владимир АлександровичВоенная операция на Украине
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