В Узбекистане на выборы президента зарегистрировали более 19,5 млн избирателей

Они пройдут 9 июля

ТАШКЕНТ, 8 июля. /ТАСС/. Более 19,5 млн избирателей зарегистрированы в Узбекистане для участия 9 июля в досрочных выборах президента страны. Об этом на брифинге сообщил председатель ЦИК республики Зайниддин Низамходжаев.

"Общее число избирателей, включенных в списки избирательных округов, составляет 19,593 млн человек", - сказал он. Ранее в ЦИК сообщали, что на выборах президента в октябре 2021 года было зарегистрировано более 21 млн избирателей.

8 мая президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон, разрешающий проведение досрочных президентских выборов, а затем своим указом назначил их на 9 июля. Избирательный кодекс прежде допускал проведение досрочных выборов только в случае, если действующий президент не может исполнять обязанности в течение трех месяцев. На этот период полномочия главы государства переходили к председателю Сената.

30 апреля в Узбекистане прошел всенародный референдум по новой редакции конституции, которая предусматривает продление срока полномочий президента с пяти до семи лет, а также позволяет Мирзиёеву избираться на эту должность еще раз после двух сроков подряд.

В соответствии с Избирательным кодексом Узбекистана правом выдвигать кандидатов на пост президента обладают политические партии при условии, что они были зарегистрированы в Минюсте не позднее шести месяцев до проведения выборов.

Сейчас в республике действуют пять партий. Народно-демократическая и Экологическая партии выдвинули кандидатами в президенты своих лидеров Улугбека Иноятова и Абдушукура Хамзаева, Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость") - первого заместителя председателя Верховного суда Робахон Махмудову, а Либерально-демократическая партия - действующего главу республики Мирзиёева. Пятое политическое объединение - Демократическая партия Узбекистана "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение") - решила поддержать кандидатуру Мирзиёева.