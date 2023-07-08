Посол Израиля заявил, что Иерусалим не передает Киеву оружие

Как отметил Михаэль Бродский, Израиль сам регулярно ведет операции с участием войск

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Израиль не может поставлять Украине оружие, как это делают страны НАТО, так как сам регулярно ведет операции с участием войск. Об этом заявил посол Израиля в Киеве Михаэль Бродский.

"Обратите внимание, что 99% государств, поставляющих оружие Украине, - участники альянса. Они, во-первых, не воюют, в отличие от моей страны. Израиль - страна воюющая, и только вчера закончилась очередная операция по уничтожению инфраструктуры террора в городе Дженине (операция закончилась 5 июля - прим. ТАСС)", - ответил он на вопрос украинского издания "Зеркало недели" о невозможности поставлять оружие наравне со странами альянса.

Кроме того, продолжил посол, в случае агрессии Израиль, в отличие от стран НАТО, которых защищает договор о коллективной безопасности, может полагаться только на себя. "Поэтому неправильно подходить к Израилю с теми же мерками, с которыми Украина подходит к странам НАТО", - заключил дипломат.

С начала 2022 года Украина неоднократно обращалась к Израилю с просьбами предоставить ей вооружение, в том числе системы противовоздушной обороны, однако последовательно получала отказ. Власти подчеркивали, что, руководствуясь интересами национальной безопасности, в отношении Киева они ограничатся поставками гуманитарной помощи и нелетального снаряжения. В частности, Израиль обещал Украине помочь с развертыванием передовой гражданской системы оповещения о воздушном нападении.