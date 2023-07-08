В Китае выразили озабоченность антикитайскими санкциями США

По сведениям агентства Xinhua, китайская сторона также обеспокоена ограничительными мерами Соединенных Штатов в отношении КНР

ПЕКИН, 8 июля. /ТАСС/. Вице-премьер Госсовета КНР по экономическим вопросам Хэ Лифэн выразил озабоченность антикитайскими санкциями и ограничительными мерами со стороны США. Об этом он заявил в субботу на встрече с главой Министерства финансов США Джанет Йеллен.

"Китай считает, что обобщение понятия национальной безопасности не способствует нормальным экономическим и торговым обменам", - цитирует вице-премьера Госсовета агентство Xinhua.

Как отмечает агентство, китайская сторона выразила обеспокоенность санкциями и ограничительными мерами США в отношении КНР.

Йеллен прибыла в Пекин 6 июля, визит продлится до 9 июля. В ходе поездки планируется встреча главы Минфина США с должностными лицами КНР высокого ранга.

Встречи Йеллен и председателя КНР Си Цзиньпина не планируется.