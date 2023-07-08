Глава МИД Южной Кореи и гендиректор МАГАТЭ обсудили план Японии по сбросу воды с АЭС

Гендиректор агентства Рафаэль Гросси рассказал о содержании доклада с оценкой безопасности намерений Токио, сообщили в Сеуле

СЕУЛ, 8 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Республики Корея Пак Чин и генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси встретились в Сеуле и обсудили планы Японии по сбросу воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" в океан. Об этом в субботу сообщило южнокорейское внешнеполитическое ведомство.

"Гендиректор МАГАТЭ Гросси рассказал министру о содержании доклада МАГАТЭ с оценкой безопасности плана Японии по сбросу загрязненной воды с АЭС "Фукусима" в океан", - информировали в министерстве. Пак Чин в свою очередь подчеркнул, что правительство Республики Корея выступало за научно обоснованную и объективную проверку безопасности планов Токио и настаивало, чтобы проблема была решена в соответствии с международными стандартами. Ранее в Сеуле, как и в МАГАТЭ, признали, что японские планы им соответствуют.

Пак Чин также попросил агентство о сотрудничестве при проверке безопасности сброса воды и в сфере мирного использования атома, стороны договорились о взаимодействии в области денуклеаризации Корейского полуострова. Южнокорейский министр положительно оценил усилия МАГАТЭ по "обеспечению безопасности АЭС на Украине".

"Сейчас начнется еще более сложная работа: последовательное наблюдение за выполнением плана. Мы останемся на АЭС "Фукусима-1", чтобы проверять безопасность каждого шага", - написал Гросси в Twitter.

Также 8 июля он встретился с главой комиссии по обеспечению безопасности в сфере атомной энергетики Республики Корея Ю Гук Хи. Тот попросил Гросси позволить южнокорейским специалистам участвовать в последующей проверке реализации японских планов. 9 июля глава МАГАТЭ планирует провести беседу с представителями ведущей оппозиционной Демократической партии "Тобуро", которая ранее высказывала сомнения в верности выводов доклада МАГАТЭ, поскольку он основан на японских данных.