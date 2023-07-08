Италия надеется на универсальное применение принципов Конвенции по кассетным боеприпасам

В заявлении премьер-министра республики Джорджи Мелони также говорится, что Италия осуждает действия России и "полностью поддерживает сопротивление Украины"

РИМ, 8 июля. /ТАСС/. Италия придерживается Конвенции о запрещении кассетных боеприпасов и надеется на универсальное применение ее принципов. С таким заявлением выступила премьер-министр республики Джорджа Мелони.

"В рамках ценностей, выраженных Атлантическим альянсом, Италия надеется на универсальное применение принципов конвенции", - приводит ее слова пресс-служба итальянского правительства.

Там также указывается, что Италия осуждает действия России, "полностью поддерживает сопротивление Украины и вместе с союзниками стремится построить новую и более прочную модель безопасности для Европы".

7 июля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Соединенные Штаты приняли решение передать Украине кассетные боеприпасы, против использования которых выступает ООН. Он также отметил, что Киев предоставил Вашингтону письменные гарантии того, что сведет к минимуму риски для мирного населения при применении боеприпасов этого типа.

Ранее заместитель официального представителя генсека ООН Антониу Гутерриша Фархан Хак, комментируя сообщения американских СМИ о передаче кассетных боеприпасов, заявил, что глава всемирной организации поддерживает Конвенцию о запрещении кассетных боеприпасов и выступает против применения этого вида вооружений на поле боя.