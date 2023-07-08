Согласно опросу центра Nezopont, 88% респондентов убеждены в необходимости немедленного прекращения огня и начала мирных переговоров

БУДАПЕШТ, 8 июля. /ТАСС/. Правительство и народ Венгрии согласны в том, что вооруженный конфликт на территории соседней Украины не удастся прекратить путем военной помощи этой стране, его можно завершить только путем мирных переговоров. Об этом заявил в субботу политический советник и однофамилец венгерского премьер-министра Балаж Орбан, комментируя результаты опроса, проведенного будапештским исследовательским центром Nezopont ("Точка зрения").

"Позиция Венгрии ясна: войну нужно не финансировать, а прекратить. Согласно последнему опросу института Nezopont, 77% венгров выступают против финансирования Украины со стороны ЕС. Венгры единодушно выступают не против Украины, а против войны. Конфликт можно прекратить не отправкой дополнительных денег, а началом мирных переговоров", - написал Орбан на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

В пятницу Nezopont опубликовал результаты социологического исследования, 77% участников которого выступают против предоставления дополнительной помощи Украине в размере €50 млрд в течение четырех лет за счет дополнительных взносов всех стран ЕС в единый бюджет сообщества. Выяснилось также, что 88% респондентов убеждены в необходимости немедленного прекращения огня и начала мирных переговоров, и лишь 3% предлагают продолжать военные действия на Украине. Опрос проводился 3-5 июля с участием одной тысячи человек.

"Европейский союз хочет поддержать Украину €50 млрд, не имея возможности отчитаться за те миллиарды, которые он выделил ей до сих пор. Кроме того, Европейский союз исчерпал свой семилетний бюджет всего за два года и теперь ожидает новых выплат от членов. Венгры решительно отвергают это, говоря "нет" финансированию войны и "да" миру", - отметил советник премьера.

На последнем саммите ЕС, состоявшемся в конце июня в Брюсселе, глава венгерского правительства Виктор Орбан выступил против предложения Еврокомиссии направить дополнительные взносы в бюджет сообщества, чтобы выделить Украине помощь в размере €50 млрд. Он заявил, что Венгрия "не будет давать деньги Украине" до тех пор, пока руководство ЕС не объяснит, на что пошли €70 млрд, предоставленные этой стране с начала конфликта.