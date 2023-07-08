8 июля, 19:16

В Тель-Авиве демонстранты перекрыли шоссе в ходе акции протеста против судебной реформы

Андрей Широков​/ ТАСС
Акция протеста против судебной реформы в Тель-Авиве
© Андрей Широков​/ ТАСС

По подсчетам организаторов, в акции приняли участие около 180 тыс. человек

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 июля. /ТАСС/. Израильская оппозиция в 27-й раз проводит в субботу вечером массовые еженедельные акции протеста против судебной реформы по всей стране, крупнейшая из порядка 150 демонстраций по традиции проходит возле комплекса правительственных зданий в Тель-Авиве, передает корреспондент ТАСС. Несколько десятков демонстрантов после завершения основного митинга перекрыли шоссе Аялон в восточной части города, сообщает газета The Times of Israel.

В ходе демонстрации в Тель-Авиве участники скандировали лозунги в защиту демократии, размахивали израильскими флагами и требовали от властей прекратить продвижение судебной реформы. По подсчетам организаторов, в протестной акции в городе приняли участие порядка 180 000 человек.

Действующее правительство Израиля во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху было сформировано в конце 2022 года. Одним из первых резонансных проектов кабмина стал план судебной реформы, представленный в январе. Он, в частности, предусматривает ограничение полномочий Верховного суда и предоставление исполнительной ветви власти контроля за отбором судей.

Этот проект сразу же вызвал массовые протесты либеральной оппозиции. По мнению противников реформы, она подорвет демократические основы израильской государственности. Нетаньяху же настаивает на том, что эти преобразования уравновесят полномочия всех ветвей власти и сделают политическую систему страны более демократичной. 

Теги:
Израиль
© Информационное агентство ТАСС
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