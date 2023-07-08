Telegraph: Германия на саммите НАТО выступит за задержку с принятием Украины в альянс

По данным газеты, в Берлине хотят сперва разработать гарантии безопасности

ЛОНДОН, 8 июля. /ТАСС/. Германия на саммите НАТО, который пройдет 11-12 июля в Вильнюсе, выступит за задержку со вступлением Украины в альянс из-за опасений, что немедленное членство может привести к войне с Россией. Об этом сообщила в субботу газета The Daily Telegraph со ссылкой на источник в НАТО.

"Берлин неприветливо относится к перспективе предложить немедленное членство. Он хочет, чтобы был процесс и время для того, чтобы разработать гарантии [безопасности] и таким образом фактически заблокировать членство", - сказал собеседник издания. По его словам, в ФРГ не хотят, чтобы российское руководство "потенциально протестировало статью 5" Устава НАТО о коллективной обороне.

Как пишет The Daily Telegraph, США, Великобритания и несколько стран ЕС разрабатывают двусторонние гарантии безопасности, которые, как они надеются, помогут защитить Киев в условиях отсутствия членства в НАТО. При этом несколько восточноевропейских лидеров, в том числе премьер-министр Эстонии Кая Каллас, считают, что Украине на саммите в Вильнюсе нужно предоставить дорожную карту обретения членства в альянсе.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг анонсировал участие президента Украины Владимира Зеленского в первом заседании Совета Украина - НАТО, которое пройдет на полях саммита НАТО. Кроме того, генсек организации заявил, что НАТО на саммите в Вильнюсе должна согласовать план из трех пунктов, который приблизит вступление Украины в альянс. По словам Столтенберга, во-первых, страны альянса согласуют программу помощи Украине на несколько лет, чтобы гарантировать полную военную совместимость между Вооруженными силами Украины и НАТО. Во-вторых, страны альянса повысят уровень политических связей с Киевом, учредив Совет Украина - НАТО. В-третьих, в соответствии с ожиданиями Столтенберга, страны НАТО подтвердят, что Украина станет членом блока. Однако генсек альянса не стал обещать, что на саммите в Вильнюсе Украину пригласят вступить в НАТО после завершения в стране боевых действий.