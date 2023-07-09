Байден отправляется в европейское турне, главной частью которого станет саммит НАТО

В фокусе внимания президента США в Вильнюсе будет украинская повестка

ВАШИНГТОН, 9 июля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден отправляется в воскресенье в зарубежное турне, в рамках которого посетит Лондон, Вильнюс и Хельсинки. Центральным пунктом поездки станет участие Байдена в саммите НАТО 11-12 июля.

В Вильнюсе Байден перед началом саммита проведет отдельные двусторонние переговоры с президентом Литвы Гитанасом Науседой, после чего на полях саммита встретится со всеми лидерами стран Североатлантического альянса, а также с некоторыми главами стран - партнеров альянса из Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона. Как сообщил на брифинге в пятницу помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, в ходе этих встреч Байден "обсудит спектр вопросов от укрепления восточного фланга НАТО до модернизации средств сдерживания и защиты Североатлантического альянса".

Не исключено, что Байден обсудит с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом членство Швеции в НАТО. Белый дом не сообщал о договоренностях по этой встрече, но, по информации агентства Reuters, ведется работа по организации недолгих переговоров между лидерами двух стран. Швеция подала заявку на вхождение в состав НАТО в мае 2022 года, однако Турция блокирует членство Стокгольма в организации, требуя, в частности, выдачи обвиняемых в терроризме курдских активистов, получивших там политическое убежище.

Вступление Украины в НАТО и гарантии безопасности

В фокусе внимания Байдена в Вильнюсе будет украинская повестка: стремление Киева стать членом НАТО и требование предоставить гарантии безопасности. Сам Байден в интервью телекомпании CNN в пятницу заявил, что Украина пока не готова к вступлению в НАТО, этот процесс "требует времени на выполнение всех условий". При этом лидер Соединенных Штатов выразил готовность предоставить Киеву гарантии безопасности "по израильской модели". "Среди прочего я сказал, что США, пока будет идти этот процесс, который займет некоторое время, готовы будут обеспечить безопасность, которую мы обеспечиваем Израилю, поставляя вооружения, оборудование, необходимое им для обороны", - заявил Байден, подчеркнув, что это будет возможно при условии "прекращения огня и заключения мирных договоренностей".

Байден отметил, что в "подробностях обсуждал этот вопрос" с президентом Украины Владимиром Зеленским. Лидер США также был бы рад возможности встретиться с Зеленским и в Вильнюсе, сообщил Салливан. Заявляя о приверженности США "политике открытых дверей" НАТО, президент Соединенных Штатов признал, что в альянсе нет "единогласия по поводу того, принимать или не принимать Украину в семью НАТО сейчас", так как, по правилам организации, это грозит ей прямым столкновением с РФ.

Салливан в свою очередь напомнил, что Соединенные Штаты не высказывались за отмену для Украины требований, входящих в План действий по членству в НАТО, и убеждены, что перед вступлением в альянс Киеву следует провести несколько реформ, чтобы соответствовать стандартам блока. "В этом заключалась позиция [США] с самого начала. Это остается в силе сегодня. Это будет в силе в Вильнюсе", - подчеркнул помощник президента.

12 июля по итогам саммита Байден выступит с "важной речью", в которой сформулирует свое видение проблем, стоящих перед Вашингтоном и его союзниками, включая конфликт на Украине и борьбу с климатическими изменениями.

Разногласия внутри НАТО

В субботу газета Politico сообщила, что некоторые союзники Соединенных Штатов по Организации Североатлантического договора обеспокоены по поводу того, как долго и какой ценой придется продолжать оказывать поддержку Украине. Издание отмечает, что все больше республиканцев в Конгрессе - особенно ключевых участников президентской гонки от Республиканской партии - выступают против оказания помощи Украине. Такая позиция, подчеркивают авторы статьи, "вызывает опасения в Европе", связанные с тем, что следующим американским президентом по итогам выборов в ноябре следующего года может стать республиканец, который "расколет альянс".

В Вильнюсе "проявятся <...> острые разногласия по вопросу о том, следует ли предоставить Украине путь к членству в НАТО", считает газета. Politico также подчеркивает, что саммит пройдет на фоне "долгожданного контрнаступления Киева, которое началось, безусловно, вяло, многие высококлассные военнослужащие Украины измотаны или не в состоянии воевать после почти 18 месяцев боев".

Встречи в Лондоне

Перед визитом в Вильнюс Байден посетит Лондон. Король Великобритании Карл III примет американского лидера в Виндзорском замке 10 июля. Это будет их первая встреча с момента коронации британского суверена 6 мая. По информации Салливана, Байден также примет участие в форуме, посвященном финансированию мер по борьбе с изменением климата. Кроме того, планируется встреча Байдена и премьер-министра Великобритании Риши Сунака.

Саммит США и стран Северной Европы

Из Литвы Байден проследует в Хельсинки, где 13 июля в двустороннем формате встретится с президентом вошедшей 4 апреля в состав НАТО Финляндии Саули Ниинистё, а также примет участие в саммите США и лидеров стран Северной Европы. Байден, Ниинистё, а также премьер-министры Дании, Исландии, Норвегии и Швеции обсудят сотрудничество по вопросам безопасности, здравоохранения, окружающей среды и технологий.

Это будет третья встреча лидеров североевропейских стран и США. Предыдущие саммиты проходили в Стокгольме в 2013 году и в Вашингтоне в 2016 году.