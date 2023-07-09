NYT: предоставляемые Украине кассетные боеприпасы из США часто не срабатывают сразу

Процент брака гранат, содержащихся в таких снарядах, в Пентагоне назвали очень высоким, пишет газета

ТАСС, 9 июля. США планируют направить Украине в числе кассетных боеприпасов старые модели, которые не срабатывают сразу в 14% случаев. Об этом сообщила газета The New York Times.

По ее данным, в Пентагоне заверили, что усовершенствовали модель. Однако улучшена лишь дальность снаряда, по-прежнему содержащего гранаты, процент брака которых американское военное ведомство охарактеризовало как неприемлемо высокий.

Как сообщает The New York Times, полковник армии в отставке Эл Восбург, прошедший подготовку по обезвреживанию боеприпасов, заявил, что процесс расчистки территории после использования подобных снарядов займет продолжительное время, так как их нельзя перемещать вручную. Помимо этого, потребуется образовательная кампания для населения, которое вернется на эти территории и может пострадать из-за неразорвавшихся гранат.

7 июля помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Соединенные Штаты приняли решение передать Украине кассетные боеприпасы, против использования которых выступает ООН. Он также отметил, что Киев предоставил Вашингтону письменные гарантии свести к минимуму риски для мирного населения при применении боеприпасов этого типа. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер отмечал, что США намерены подобрать для Украины кассетные боеприпасы, которые якобы будут представлять минимальную угрозу для мирных жителей.