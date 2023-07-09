8 июля, 21:49
Военная операция на Украине

Украина рассчитывает получить противоминные корабли от Нидерландов

Министр обороны страны Алексей Резников отметил, что сейчас у Киева уже есть два таких корабля, они находятся в Великобритании

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Украина скоро получит противоминные корабли из Нидерландов, заявил министр обороны страны Алексей Резников.

"Даже корабли противоминные мы уже тоже имеем. Два корабля противоминных стоят в Великобритании под украинскими флагами и с украинскими экипажами. И скоро мы тоже получим от правительства Нидерландов", - сказал он в эфире телеканала "Рада".

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5 июля министр обороны Нидерландов Кайса Олленгрен сообщила, что страна оказала Украине военную помощь на общую сумму в размере €1,9 млрд. На 2023 год правительство Нидерландов выделило €2,5 млрд на гуманитарную и военную поддержку украинской стороны, ремонт и восстановление инфраструктуры, дипломатическую поддержку, а также на помощь в привлечении к ответственности лиц, виновных, по мнению Запада, в военных преступлениях.

Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва воспринимает поставки оружия украинским вооруженным силам западными странами как их растущую вовлеченность в конфликт на Украине. 

Теги:
УкраинаВеликобританияНидерландыВоенная операция на Украине
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