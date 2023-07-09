Кандидат в президенты США назвал лунатизмом идею принять Украину в НАТО

Как считает бизнесмен, расширение альянса повышает риск ядерной войны с Россией

НЬЮ-ЙОРК, 9 июля. /ТАСС/. Принятие Украины в НАТО было бы лунатизмом. Такое мнение высказал в субботу в Twitter американский предприниматель Вивек Рамасвами, объявивший ранее об участии в президентской гонке в США.

"Джо Байден должен выступить против своего друга-задиры [президента Украины Владимира] Зеленского и ясно сказать, что мы совершенно однозначно выступаем против принятия Украины в НАТО, - написал он. - Это должна быть бесспорная красная линия. Позорно, что даже республиканцы вроде Линдси Грэма теперь призывают к этому. Хватит вести нас к грани ядерной войны. На фоне всех разговоров насчет Будапештского меморандума, по которому США более чем выполнили свои обязательства, элита неоконсервативных демократов хранит шокирующее молчание насчет обещаний Джеймса Бейкера (госсекретарь США при Джордже Буше - старшем - прим. ТАСС), данных в 1990 году, не продвигаться ни на один дюйм вперед. В этих обещаниях, данных [президенту СССР Михаилу] Горбачеву в 1990 году, речь шла о том, что НАТО никогда не будет расширяться на восток от Германии. НАТО была создана для предотвращения конфликта с СССР, но быстрее всего НАТО расширялась после распада СССР, и теперь из-за нее повышается риск ядерной войны с самой Россией".

"Это просто лунатизм. На посту президента я не дам себя запугать антидемократическому комедианту. Мне совершенно непонятно, почему остальной Запад ест каждый день из рук этого заклинателя крыс", - добавил Рамасвами.

Президент США Джо Байден заявил ранее, что Украина в настоящее время не соответствует требованиям для вступления в НАТО. При этом он не исключил, что в будущем она может присоединиться к альянсу.