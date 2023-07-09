Британский политолог назвал возросшую эффективность ВС России помехой контрнаступлению ВСУ

По словам Марка Галеотти, украинские военные не добились успеха ни на одном из направлений, что говорит о "неожиданном упорстве" российских войск

ЛОНДОН, 9 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ ведут боевые действия более эффективно, чем в начале специальной военной операции, не давая Вооруженным силам Украины (ВСУ) добиться заметных успехов в ходе начатого Киевом наступления. Такое мнение в статье, опубликованной в субботу вечером на сайте газеты The Times, высказывает известный британский политолог и писатель Марк Галеотти.

Он отмечает, что ВСУ так и не осуществили прорыва ни на одном из направлений, где они наступают, хотя некоторые эксперты прогнозировали обратное. По его словам, это свидетельствует в том числе о "неожиданном упорстве" российских сил.

Галеотти также указывает, что ВС РФ продемонстрировали "способность извлечь уроки из последних 16 месяцев", лучше координируют свои действия и более эффективно используют артиллерию, активно используя БПЛА для воздушной разведки. Применяются новые вооружения и показавшие свою эффективность модификации старых. Значительные проблемы для ВСУ, считает политолог, способны создать БПЛА "Ланцет", новейшие системы минирования "Земледелие", а также вертолеты Ка-52 "Аллигатор" с ПТРК "Вихрь", которые могут наносить удары по позициям ВСУ, оставаясь вне досягаемости украинских систем ПВО.

При этом Галеотти добавляет, что украинское наступление по-прежнему находится на начальном этапе и ВСУ могут задействовать еще шесть бригад, оснащенных западным вооружением, что якобы "дает им все шансы прорвать российскую оборону".

Как сообщали в Минобороны РФ, украинские войска с 4 июня предпринимают безуспешные попытки наступления. 22 июня секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что потери личного состава украинской армии с начала контрнаступления превысили 13 тыс. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что Вооруженные силы Украины не имеют успеха ни на одном направлении.