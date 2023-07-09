СМИ: открытие офиса НАТО в Японии становится затруднительным из-за позиции Франции

По информации телеканала NHK, Париж выступает против этого, так как зоной деятельности альянса является Североатлантический регион

ТОКИО, 9 июля. /ТАСС/. Осуществление плана по открытию офиса НАТО в Японии становится затруднительным из-за позиции властей Франции, которые не поддерживают эту инициативу. Соответствующее мнение в воскресенье выразил японский телеканал NHK.

Телеканал основывает свою оценку на словах неназванного представителя Елисейского дворца, который 7 июля сообщил журналистам, что зоной деятельности альянса является Североатлантический регион, в связи с чем Париж не одобряет открытие офиса. Он также заявил, что президент Франции Эмманюэль Макрон "четко озвучил эту позицию генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу". Открытие офиса альянса в Японии потребует единогласного одобрения со стороны всех членов НАТО, отмечает NHK.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида лично примет участие в саммите альянса, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.

В последнее время Токио активно расширяет взаимодействие с Североатлантическим альянсом. В 2022 году Кисида стал первым главой японского правительства, участвовавшим в саммите НАТО. После этого МИД Японии принял решение сделать независимым представительство при НАТО, отделив его от своего посольства в Брюсселе и повысив тем самым статус миссии. Столтенберг также подтвердил, что альянс намерен открыть офис в Токио.