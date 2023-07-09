Министр финансов США заявила, что компании Китая не должны помогать РФ в обходе санкций

Джанет Йеллен также утверждает, что не видит альтернативы доллару в обозримом будущем

ПЕКИН, 9 июля. /ТАСС/. Китайские компании не должны оказывать России материальную поддержку и помощь в обходе западных санкций. С такими словами выступила в воскресенье министр финансов США Джанет Йеллен в Пекине на пресс-конференции по итогам своего визита в КНР.

Она сказала, что на переговорах с китайскими должностными лицами "подчеркнула важность прекращения" специальной военной операции РФ на Украине. "По мере того как мы продолжаем следить за внутренней ситуацией в России, поддержка Украины со стороны США не изменится. И я сообщила [китайским коллегам], что фирмам КНР необходимо воздерживаться от предоставления России материальной поддержки или помощи в обходе санкций", - утверждала министр.

По ее версии, все данные, которые имеются в распоряжении Минфина, показывают, что "доллар остается доминирующей [валютой] в международных сделках". Министр добавила, что не видит "альтернативы, которая могла бы вытеснить доллар в обозримом будущем". Йеллен подчеркнула, что "не видит угрозы роли доллара" в мире в связи с высказываниями России, Бразилии, Индии и Китая о возможности создания новой валюты.

Касаясь американо-китайских отношений, руководитель Минфина США указала, что был достигнут "определенный прогресс", обе страны "могут иметь здоровые отношения". При этом глава финансового ведомства предупредила, что Соединенные Штаты продолжат принимать "целенаправленные меры" для защиты своей национальной безопасности в том, что касается торговых ограничений в отношении Китая.

"Важно отметить, что эти действия мотивированы простыми соображениями национальной безопасности. Мы не используем их для получения экономических преимуществ", - утверждала она. Йеллен рассказала, что на переговорах с китайскими чиновниками также выразила "серьезную обеспокоенность" по поводу якобы "нечестной торговой практики" Пекина.

Глава Минфина США прибыла в Пекин 6 июля, покинет Китай 9 июля. Встреча американского министра и председателя КНР Си Цзиньпина не планировалась.