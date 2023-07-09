В Узбекистане на всех участках началось голосование на досрочных выборах президента

По данным Центральной избирательной комиссии, на выборы аккредитовано около 800 международных наблюдателей, а также около 1,5 тыс. местных и иностранных журналистов

ТАШКЕНТ, 9 июля. /ТАСС/. Голосование на досрочных выборах президента Узбекистана началось практически на всех 10 784 избирательных участках, за исключением 56 в 39 зарубежных странах, организованных при дипломатических и других представительствах республики. Об этом в воскресенье сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе Центральной избирательной комиссии Узбекистана.

"9 июля в 08:00 часов по местному времени (06:00 мск) открылись все 10 784 избирательных участка, на которых началось голосование по досрочным выборам президента Узбекистана, голосование завершится в 18:00 по местному времени", - сказал представитель пресс-службы. При этом он уточнил, что 56 участков в 39 зарубежных странах, организованных при дипломатических и других представительствах республики, откроются в 08:00 по местному времени стран, где они находятся.

На 619-м избирательном участке, расположенном в средней школе на улице Паркентской в Яшнабадском районе Ташкента, уже успела проголосовать группа избирателей, хотя участок только открылся, передает корреспондент ТАСС.

"Первыми на нашем участке проголосовали несколько пенсионеров-аксакалов, которые традиционно пришли на участок задолго до его открытия", - рассказала корреспонденту ТАСС секретарь участковой комиссии Зумрат Ахмедова. По ее словам, выборы начались весьма активно, граждане подходят к одному из членов участковой комиссии, которые проверяют их паспортные данные, отмечают их в общем списке и выдают бюллетень. Затем каждый избиратель заходит в кабину, где ставит отметку напротив нужной ему фамилии, складывает бюллетень пополам, выходит и опускает его в избирательный ящик. По словам Ахмедовой, которая не первый раз участвует в работе избирательной комиссии, электорат на территории участка традиционно активно принимает участие во всех избирательных кампаниях. "Вне всякого сомнения, что из 3 002 граждан, включенных в список для голосования на нашем участке, в выборах примут участие около 90%", - добавила Ахмедова.

По данным Центральной избирательной комиссии, на выборы аккредитовано около 800 международных наблюдателей, представляющих несколько десятков государств и международных организаций, а также около 1,5 тыс. местных и иностранных журналистов.

Народно-демократическая и Экологическая партии выдвинули кандидатами в президенты своих лидеров Улугбека Иноятова и Абдушукура Хамзаева, Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость") - первого заместителя председателя Верховного суда Робахон Махмудову, а Либерально-демократическая партия - действующего главу республики Шавката Мирзиёева. Демократическая партия Узбекистана "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение") решила поддержать кандидатуру Мирзиёева.