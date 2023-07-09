Глава ЦИК Узбекистана сообщил об отсутствии нарушений на досрочных выборах президента

Зайниддин Низамходжаев подчеркнул, что голосование проходит в соответствии с законодательством и международными нормами

ТАШКЕНТ, 9 июля. /ТАСС/. Досрочные президентские выборы в Узбекистане начались штатно, проходят в соответствии с избирательным законодательством и международными нормами, жалоб на нарушения не поступало. Об этом заявил глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Зайниддин Низамходжаев.

"К настоящему моменту все 10 784 участка открылись, на всех голосование началось с исполнения гимна. <...> Голосование проходит в соответствии с национальным избирательным законодательством и международными нормами. <...> К настоящему моменту жалоб на какие-либо нарушения в ЦИК не поступало", - сказал он.

"В Узбекистане не допустят влияния на свободное волеизъявление граждан в ходе начавшегося голосования на досрочных выборах президента", - также подчеркнул Низамходжаев.

Глава Центральной избирательной комиссии отметил, что голосование пройдет на 10 784 избирательных участках, в том числе на 56, которые расположены в дипломатических и иных представительствах республики в 39 зарубежных странах. Он добавил, что первыми к голосованию приступили граждане Узбекистана, находящиеся в Японии, Южной Корее, Индии, Малайзии и России.

Голосование началось в 08:00 по местному времени (06:00 мск). По данным Центральной избирательной комиссии, на выборы аккредитовано около 800 международных наблюдателей, представляющих несколько десятков государств и международных организаций, а также около 1,5 тыс. местных и иностранных журналистов.

Народно-демократическая и Экологическая партии выдвинули кандидатами в президенты своих лидеров Улугбека Иноятова и Абдушукура Хамзаева, Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость") - первого заместителя председателя Верховного суда Робахон Махмудову, а Либерально-демократическая партия - действующего главу республики Шавката Мирзиёева. Демократическая партия Узбекистана "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение") также решила поддержать кандидатуру Мирзиёева.