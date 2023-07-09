9 июля, 05:34

В Киеве признали ответственность за теракт на Крымском мосту

Сергей Мальгавко/ ТАСС
© Сергей Мальгавко/ ТАСС

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр назвала целью этого нарушение логистики России

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Киев нанес удар по Крымскому мосту в октябре 2022 года. Об этом заявила заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр.

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"273 дня как нанесли первый удар по Крымскому мосту, чтобы нарушить россиянам логистику", - сообщила она в Telegram-канале. В своей публикации Маляр подводила итоги 500 дней российской специальной военной операции на Украине.

Ранее 27 мая глава Службы безопасности Украины Василий Малюк косвенно подтвердил ответственность спецслужбы за подрыв Крымского моста. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеТеракт на Крымском мосту
© Информационное агентство ТАСС
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