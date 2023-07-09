В Киеве признали ответственность за теракт на Крымском мосту

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр назвала целью этого нарушение логистики России

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Киев нанес удар по Крымскому мосту в октябре 2022 года. Об этом заявила заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр.

"273 дня как нанесли первый удар по Крымскому мосту, чтобы нарушить россиянам логистику", - сообщила она в Telegram-канале. В своей публикации Маляр подводила итоги 500 дней российской специальной военной операции на Украине.

Ранее 27 мая глава Службы безопасности Украины Василий Малюк косвенно подтвердил ответственность спецслужбы за подрыв Крымского моста.