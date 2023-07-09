Эксперт считает, что Киев может получить гарантии вступления в конфликт третьих стран

По словам полковника оперативного резерва французской армии Каролин Галактерос, такое решение может быть принято на саммите НАТО

ПАРИЖ, 9 июля. /Корр. ТАСС Дмитрий Орлов/. Страны НАТО, ввиду отсутствия консенсуса по вступлению Украины в альянс, могут предложить Киеву на саммите в Вильнюсе 11-12 июля гарантии участия третьих сил в нынешнем конфликте при определенных условиях. Такое мнение озвучила в беседе с корреспондентом ТАСС полковник оперативного резерва французской армии Каролин Галактерос, возглавляющая парижский аналитический центр Geopragma.

"Я думаю, что существует такой риск [вовлечения НАТО целиком или отдельных его стран в украинский конфликт]. НАТО ищет способы оставить Украину под своей защитой, не вступая в масштабный военный конфликт с Россией. Возможно ли это? Не знаю. Но можно предположить, что Украина получит гарантии вступления в игру ряда других сил, если по ней будет нанесен удар, который посчитают неприемлемым", - сказала она.

Собеседница агентства предположила, что такой сценарий может быть разыгран и всерьез рассматривается Киевом в случае провокации или диверсии с утечкой радиации на Запорожской АЭС. "Если это все же произойдет, то либо сразу же последуют переговоры, учитывая масштабы катастрофы, либо же это ознаменует начало привлечения сил НАТО. Вина за произошедшее будет возложена на Россию, и, очевидно, инцидент будет признан настолько серьезным, что станет оправданием для чего-то подобного", - сказала она.

В то же время Галактерос считает, что Россия проделала большую работу, чтобы предотвратить этот сценарий, заранее рассказывая о такой угрозе, "в том числе чтобы не допустить эффекта внезапности". "Я надеюсь, что этот сценарий к настоящему моменту уже исчерпал себя, учитывая возросшую сложность его осуществления, но нельзя ничего исключать", - добавила она.

Переговоры о мире и членство в НАТО

Эксперт напомнила, что Литва, Польша и несколько других стран Восточной Европы занимают очень уверенную позицию по принятию Украины в НАТО, не дожидаясь окончания конфликта, однако в Европе далеко не все ее разделяют. В частности, против этого выступал министр обороны ФРГ Борис Писториус. Что касается Франции, то, по словам Галактерос, Париж посылает противоречивые сигналы, то возражая, то распространяя в СМИ заявления о том, что Елисейский дворец якобы будет не против увидеть Украину в составе НАТО.

"Это, конечно, вряд ли сильно приблизит нас к миру", - сказала она. Комментируя заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Европа и прежде всего Франция готовы к переговорам, Галактерос выразила надежду на то, что Париж вернется к роли посредника и будет работать на благо мира, а не эскалации конфликта.

"Я надеюсь на это всем сердцем, надеюсь, что Франция и Германия смогут притормозить прибалтов и Польшу на пути втягивания альянса в конфликт с Россией, потому что это стало бы безумием. Мне кажется, что это было бы неполезно и даже опасно для самой Украины, как и для других европейских стран. Чем дольше мы ждем заморозки конфликта и приостановки боевых действий, тем сложнее становится военное уравнение. Нужно понять, как далеко страны Запада хотят продвигать этот конфликт, до какого момента их действия не станут непоправимыми", - сказала она.

"На мой взгляд, сейчас главное - это то, каких результатов сможет достичь Украина в ходе контрнаступления, которое началось очень плохо, и как Украина сможет - или не сможет - продолжать войну, боевые действия. Продолжится ли поддержка со стороны Запада, будет ли найдена мотивация для ее продолжения", - заключила эксперт.