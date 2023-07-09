Португалия поддержала вступление Украины в НАТО, когда позволят условия

Лиссабон планирует продолжить оказывать политическую, финансовую, гуманитарную и военную помощь Киеву индивидуально и в рамках международного сотрудничества в ЕС, НАТО, ООН, а также в других форматах

МАДРИД, 9 июля. /ТАСС/. Правительство Португалии поддерживает вступление Украины в НАТО, когда позволят обстоятельства. Об этом говорится в совместной декларации двух стран, распространенной властями республики.

Как уточняется в документе, Лиссабон "будет продолжать поддерживать Украину на ее пути к будущему членству и поддерживает [стремление] Украины стать членом НАТО, когда позволят условия". "Португалия будет продолжать оказывать политическую, финансовую, гуманитарную и военную поддержку Украине столько, сколько потребуется: индивидуально и в рамках международного сотрудничества в ЕС, НАТО, ООН, а также в других форматах", - говорится в декларации.

В ней отмечается, что Лиссабон также активно участвует в мероприятиях Североатлантического альянса и ЕС по оказанию военной поддержки Киеву и по обучению украинских солдат, включая подготовку пилотов истребителей. "Республика активно содействует мерам ЕС по военной помощи Украине в рамках Европейского фонда мира, - говорится в тексте. - С этой целью Евросоюз пока выделил €5,5 млрд на военную помощь Украине".

В декларации также утверждается, что Киев и Лиссабон "согласны с необходимостью усиления коллективного давления на Россию посредством дальнейших санкций". "Меры по обеспечению эффективного применения санкций, а также по предотвращению и противодействию их обходу в третьих странах и со стороны третьих стран должны быть усилены", - уточняется в тексте.