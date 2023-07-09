Посол Украины в ФРГ ожидает приглашения на вступление страны в НАТО на саммите альянса

Алексей Макеев заявил, что ошибки саммита организации в Бухаресте 2008 года не должны повторяться

БЕРЛИН, 9 июля. /ТАСС/. Посол Украины в Германии Алексей Макеев рассчитывает, что Украина на саммите НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля, получит официальное приглашение стать членом альянса.

"На саммите в Вильнюсе мы ожидаем четкого и ясного приглашения и направления на вступление в НАТО", - заявил он в воскресенье агентству DPA. Как отмечает агентство, даже если присоединение не произойдет в одночасье, ожидается, что Североатлантический альянс больше не допустит никакой двусмысленности. Дипломат заявил, что ошибки, допущенные на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году, не должны повторяться. В то время, в частности, Германия под руководством бывшего канцлера Ангелы Меркель выступила против быстрого вступления Украины в альянс.

По мнению Макеева, "если бы Украина уже была членом НАТО в 2014 году", нынешних событий бы не произошло. Посол напомнил, что, согласно недавнему опросу, более половины немцев выступают за то, чтобы Украина рано или поздно была принята в НАТО. "Если более половины респондентов в Германии выказались за вступление Украины в Североатлантический альянс, то ясно, что наше членство означает не эскалацию, а путь к миру", - утверждает дипломат.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг анонсировал участие президента Украины Владимира Зеленского в первом заседании Совета Украина - НАТО, которое пройдет на полях саммита НАТО. Кроме того, генсек организации заявил, что НАТО на саммите в Вильнюсе должна согласовать план из трех пунктов, который приблизит вступление Украины в альянс. По словам Столтенберга, во-первых, страны альянса согласуют программу помощи Украине на несколько лет, чтобы гарантировать полную военную совместимость между Вооруженными силами Украины и НАТО. Во-вторых, страны альянса повысят уровень политических связей с Киевом, учредив Совет Украина - НАТО. В-третьих, в соответствии с ожиданиями Столтенберга, страны НАТО подтвердят, что Украина станет членом блока. Однако генсек альянса не стал обещать, что на саммите в Вильнюсе Украину пригласят вступить в НАТО после завершения в стране боевых действий.