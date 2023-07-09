Выборы в Узбекистане признали состоявшимися

По данным ЦИК республики, явка превысила необходимый порог в 33%

ТАШКЕНТ, 9 июля. /ТАСС/. Явка на досрочных выборах президента Узбекистана к 11:00 местного времени (10:00 мск) составила 33,54%, превысив порог, необходимый для признания их состоявшимися. Об этом заявил замглавы ЦИК республики Бахром Кучкаров.

"Всего по стране к 11:00 уже проголосовали порядка 6 млн 464 тыс. избирателей, или 33,54%", - сказал он. Порог явки для признания выборов состоявшимися в Узбекистане составляет 33%.

На прошлых президентских выборах, прошедших в 2021 году, явка к этому времени также уже превысила необходимый порог.

Голосование началось в 08:00 (06:00 мск) и продлится до 20:00 (18:00 мск). По данным ЦИК, на выборы аккредитовано около 800 наблюдателей, представляющих несколько десятков государств и международных организаций, а также около 1,5 тыс. местных и иностранных журналистов.

Народно-демократическая и Экологическая партии выдвинули кандидатами в президенты своих лидеров Улугбека Иноятова и Абдушукура Хамзаева, Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость") - первого заместителя председателя Верховного суда Робахон Махмудову, а Либерально-демократическая партия - действующего главу республики Шавката Мирзиёева. Демократическая партия Узбекистана "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение") также решила поддержать кандидатуру Мирзиёева.