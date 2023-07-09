9 июля, 07:12,
обновлено 9 июля, 07:27

Выборы в Узбекистане признали состоявшимися

Владимир Гердо/ ТАСС
© Владимир Гердо/ ТАСС

По данным ЦИК республики, явка превысила необходимый порог в 33%

ТАШКЕНТ, 9 июля. /ТАСС/. Явка на досрочных выборах президента Узбекистана к 11:00 местного времени (10:00 мск) составила 33,54%, превысив порог, необходимый для признания их состоявшимися. Об этом заявил замглавы ЦИК республики Бахром Кучкаров.

Читайте также
Безопасность на выборах президента Узбекистана обеспечивают около 20 тыс. силовиковГенсек СНГ отметил активное голосование граждан на выборах президента Узбекистана

"Всего по стране к 11:00 уже проголосовали порядка 6 млн 464 тыс. избирателей, или 33,54%", - сказал он. Порог явки для признания выборов состоявшимися в Узбекистане составляет 33%.

На прошлых президентских выборах, прошедших в 2021 году, явка к этому времени также уже превысила необходимый порог.

Голосование началось в 08:00 (06:00 мск) и продлится до 20:00 (18:00 мск). По данным ЦИК, на выборы аккредитовано около 800 наблюдателей, представляющих несколько десятков государств и международных организаций, а также около 1,5 тыс. местных и иностранных журналистов.

Народно-демократическая и Экологическая партии выдвинули кандидатами в президенты своих лидеров Улугбека Иноятова и Абдушукура Хамзаева, Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость") - первого заместителя председателя Верховного суда Робахон Махмудову, а Либерально-демократическая партия - действующего главу республики Шавката Мирзиёева. Демократическая партия Узбекистана "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение") также решила поддержать кандидатуру Мирзиёева. 

Теги:
УзбекистанМирзиёев, Шавкат Миромонович
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация