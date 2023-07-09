Глава МВД Турции пообещал решить проблему нелегальной миграции за несколько месяцев

Али Ерликая назвал этот вопрос одним из приоритетных в работе ведомства

СТАМБУЛ, 9 июля. /ТАСС/. Новый глава МВД Турции Али Ерликая пообещал покончить с проблемой нелегальной миграции в стране, главным образом в многомиллионном Стамбуле, в течение нескольких месяцев. Об этом он сообщил в интервью газете Hürriyet в воскресенье.

"В течение последней недели мы усилили меры против незаконной миграции, что является одним из приоритетных вопросов повестки нашего министерства. Мы боремся с ней не только в Стамбуле, где ежедневно проводятся рейды, но и во всех 81 провинции страны. Мы продолжим эту борьбу, убежден, что по прошествии четырех - пяти месяцев ситуация с нелегальными мигрантами наглядно изменится", - сказал министр.

По сообщениям местных СМИ, полиция 17-миллионного Стамбула ежедневно проводит рейды против нелегальных мигрантов практически по всему городу, в том числе в туристических районах. В день задерживаются сотни человек, которых потом депортируют.

Глава МВД Турции отметил, что борьба с нелегальной миграцией в возглавляемом им ведомстве ведется строго в соответствии с нормами международного права. "К нелегальным мигрантам мы относим лиц, которые прибыли в страну незаконными способами, а также тех, у кого истек срок визы или временного вида на жительство", - сказал Ерликая.

Точные данные о нелегальных мигрантах в Турции не называются. Бывший кандидат в президенты, лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу обещал в случае победы на выборах выслать из страны 10 млн мигрантов, в основном сирийских беженцев. Власти Турции в ответ заявляли, что в стране насчитывается порядка 3,5 млн беженцев из Сирии.