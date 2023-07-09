Кулеба заявил о согласовании "нескольких важных решений" для Украины и НАТО

По словам главы украинского МИД, путь Киева в альянс после саммита в Вильнюсе "станет короче"

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что несколько важных решений по линии Украина - НАТО уже согласованы, и путь страны в альянс после предстоящего на следующей неделе саммита "станет короче".

"Несколько важных для Украины и НАТО решений уже согласованы. По итогам саммита наш путь в альянс точно станет короче. И это очень важный результат, о котором нам, как и во многих других случаях, говорили, что этого не будет, а мы вместе с ближайшими партнерами это сделали", - приводит его слова издание "Украинская правда".

При этом Кулеба пожаловался, что до сих пор нет ясности по поводу приглашения Украины вступить в НАТО.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг анонсировал участие президента Украины Владимира Зеленского в первом заседании Совета Украина - НАТО, которое пройдет на полях саммита НАТО 11-12 июля в Вильнюсе. Кроме того, генсек организации заявил, что НАТО на саммите в Вильнюсе должна согласовать план из трех пунктов, который приблизит вступление Украины в альянс. По словам Столтенберга, во-первых, страны альянса согласуют программу помощи Украине на несколько лет, чтобы гарантировать полную военную совместимость между Вооруженными силами Украины и НАТО. Во-вторых, страны альянса повысят уровень политических связей с Киевом, учредив Совет Украина - НАТО. В-третьих, в соответствии с ожиданиями Столтенберга, страны НАТО подтвердят, что Украина станет членом блока. Однако генсек альянса не стал обещать, что на саммите в Вильнюсе Украину пригласят вступить в НАТО после завершения в стране боевых действий.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что заявления Киева о вступлении в НАТО говорят о нежелании и неспособности украинских властей решать конфликт за столом переговоров. Он подчеркивал, что Россия будет добиваться обеспечения собственной безопасности. Это, по его словам, исключает расширение НАТО за счет вступления в нее Украины и приближение альянса к российским границам.